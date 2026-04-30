Federica Brignone fuori da Belve, saltata l'intervista per i passaggi su Sofia Goggia

Federica Brignone non appare a Belve perché rifiuta la messa in onda dell’intervista dopo uno scontro sui contenuti. Al centro della vicenda alcuni passaggi sulla rivalità con Sofia Goggia, ritenuti inaccettabili dalla sciatrice.

L’intervista a Federica Brignone, registrata per l’ultima stagione di Belve, non è mai arrivata in onda. La sciatrice valdostana, reduce dai successi olimpici di Milano-Cortina 2026, era tra gli ospiti previsti del programma condotto da Francesca Fagnani, ma il filmato è rimasto inutilizzato.

In un primo momento, si era parlato di una scelta editoriale legata al contenuto dell’incontro, giudicato poco incisivo. Tuttavia, la decisione definitiva è maturata dopo un confronto tra le parti che ha portato allo stop della messa in onda.

Il punto critico riguarda alcune domande sui rapporti tra Brignone e Sofia Goggia. Durante la registrazione, la conduttrice avrebbe affrontato il tema della rivalità tra le due atlete, un argomento che non è stato gradito dalla sciatrice.

Al termine dell’intervista, lo staff della campionessa avrebbe chiesto di eliminare i passaggi ritenuti problematici. La produzione ha però respinto la richiesta, scegliendo di non modificare il contenuto originale.

Di conseguenza, non essendo stato raggiunto un accordo, non è stata firmata la liberatoria necessaria per la trasmissione, rendendo impossibile la messa in onda dell’intervista.