Federica Brignone fuori da Belve, saltata l'intervista per i passaggi su Sofia Goggia

Anna Spiotta | 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone non appare a Belve perché rifiuta la messa in onda dell’intervista dopo uno scontro sui contenuti. Al centro della vicenda alcuni passaggi sulla rivalità con Sofia Goggia, ritenuti inaccettabili dalla sciatrice.

Brignone
Federica Brignone fuori da Belve, saltata l'intervista per i passaggi su Sofia Goggia

L’intervista a Federica Brignone, registrata per l’ultima stagione di Belve, non è mai arrivata in onda. La sciatrice valdostana, reduce dai successi olimpici di Milano-Cortina 2026, era tra gli ospiti previsti del programma condotto da Francesca Fagnani, ma il filmato è rimasto inutilizzato.

In un primo momento, si era parlato di una scelta editoriale legata al contenuto dell’incontro, giudicato poco incisivo. Tuttavia, la decisione definitiva è maturata dopo un confronto tra le parti che ha portato allo stop della messa in onda.

Il punto critico riguarda alcune domande sui rapporti tra Brignone e Sofia Goggia. Durante la registrazione, la conduttrice avrebbe affrontato il tema della rivalità tra le due atlete, un argomento che non è stato gradito dalla sciatrice.

Al termine dell’intervista, lo staff della campionessa avrebbe chiesto di eliminare i passaggi ritenuti problematici. La produzione ha però respinto la richiesta, scegliendo di non modificare il contenuto originale.

Di conseguenza, non essendo stato raggiunto un accordo, non è stata firmata la liberatoria necessaria per la trasmissione, rendendo impossibile la messa in onda dell’intervista.

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