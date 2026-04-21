Federica Brignone, intervista a Belve cancellata dopo la registrazione

Federica Brignone rinuncia alla messa in onda dell’intervista a Belve per scelta condivisa con la redazione, dopo una registrazione che non ha soddisfatto nessuno. Il colloquio con Francesca Fagnani non vedrà la luce.

L’intervista di Federica Brignone a Belve non sarà trasmessa. La sciatrice azzurra aveva già partecipato alla registrazione del programma condotto da Francesca Fagnani nelle settimane precedenti, ma il risultato finale non ha convinto né la conduttrice né l’ospite.

La decisione è arrivata dopo la visione del materiale girato. Alla base ci sarebbero valutazioni editoriali legate al tono del confronto, ritenuto poco incisivo rispetto allo stile del format, costruito su dialoghi diretti e momenti pungenti.

Chi ha assistito alla registrazione parla di un’intervista priva di quel taglio graffiante che caratterizza da sempre il programma. Proprio per questo motivo, le due parti avrebbero scelto di non procedere con la messa in onda.

Non si tratta di un episodio isolato nella storia di Belve. In passato altre interviste sono state accantonate prima della trasmissione. Tra queste, quella con Anna Pettinelli, esclusa per esigenze di palinsesto e durata della puntata.

Francesca Fagnani aveva spiegato che, durante una serata particolarmente ricca di contenuti, fu necessario rinunciare a uno degli incontri registrati per evitare uno sforamento eccessivo nella programmazione.

Diversa la vicenda che ha coinvolto Elettra Lamborghini, la cui prima intervista non fu mai trasmessa per la mancata firma della liberatoria. La cantante aveva raccontato di non aver compreso fino in fondo il meccanismo del programma, decidendo poi di non autorizzarne la diffusione.

La stessa Lamborghini torna ora in trasmissione con una nuova partecipazione, offrendo al pubblico un’intervista inedita, tra racconti personali e momenti più leggeri, in linea con il tono del programma.