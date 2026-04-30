Arthur Fils sfida Jannik Sinner a Madrid, semifinale tra outsider e numero uno del ranking

Arthur Fils raggiunge la semifinale a Madrid dopo aver battuto Lehecka e ora sfida Sinner per un posto in finale, puntando a sfruttare il ruolo di outsider contro il numero uno al mondo.

Arthur Fils si è guadagnato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Madrid dopo aver superato Jiri Lehecka nella giornata di mercoledì 29 aprile. Il tennista francese, numero 21 del ranking Atp, affronterà ora Jannik Sinner per un posto in finale nel torneo spagnolo.

Alla vigilia del confronto, Fils ha parlato con leggerezza della sfida contro il numero uno al mondo, definendola “divertente” e lasciandosi andare anche a una battuta sui recenti successi dell’azzurro, reduce da vittorie importanti nei principali tornei del circuito.

Il francese ha poi spiegato il suo approccio al match, consapevole di partire da sfavorito ma intenzionato a giocarsi le proprie carte senza pressioni. L’obiettivo è quello di esprimere il miglior tennis possibile e vivere pienamente l’occasione su un palcoscenico di alto livello.

La semifinale tra Fils e Sinner è in programma venerdì 1 maggio, anche se l’orario ufficiale dell’incontro non è stato ancora comunicato dagli organizzatori del torneo.