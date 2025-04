Jannik Sinner resta numero 1 nel ranking ATP, ma Alcaraz lo supera nella Race dopo Montecarlo

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo e ha nel mirino gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio. Il numero uno del mondo, ancora fuori per la squalifica di tre mesi legata al caso doping, ha compiuto un passo importante domenica 13 aprile, quando è scaduto il divieto di allenarsi nelle strutture federali, sia in Italia che all’estero. Durante lo stop, il tennista azzurro ha mantenuto la forma con lavoro in palestra e momenti di relax con famiglia e amici.

Nonostante l’assenza, Sinner conserva la vetta del ranking ATP. Nessuno tra gli inseguitori è riuscito a scavalcarlo. Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Lorenzo Musetti, superando così Alexander Zverev e portandosi al secondo posto del ranking con 7720 punti, contro i 7595 del tedesco. Zverev, eliminato agli ottavi da Matteo Berrettini, resta terzo, e Alcaraz non potrà comunque scavalcare Sinner prima degli Internazionali.

Il sorpasso è arrivato invece nella Race to Turin, la classifica che tiene conto dei risultati dell’anno in corso e determina l’accesso alle ATP Finals. Grazie al trionfo a Montecarlo, Alcaraz ha raggiunto quota 2410 punti, superando Sinner fermo a 2000. Lo spagnolo può aumentare il vantaggio all’ATP 500 di Barcellona, già iniziato.

