La casa della principessa Diana è in vendita - chiesti circa 12 milioni di euro

Attualità/royalfamilynews - La casa della principessa Diana a Mayfair a Londra è stata messa in vendita, per la prima volta dopo 22 anni. Per la richiesta si parla di 10,95 milioni di sterline, l'equivalente di circa dodici milioni di euro. Nel dettaglio, la casa è composta da quattro piani, collegati tra loro da un ascensore interno. Ci sono una sala ricevimenti, un salotto, una biblioteca, due camere da letto con cabine armadio e bagno privato e un parcheggio sotterraneo privato. L'ultimo piano, poi, è composto una suite indipendente, con camera da letto, soggiorno, terrazza, spogliatoio e bagno. Ci sono anche due camere da letto al piano seminterrato, con due bagni, un altro spogliatoio e una cucina, spiega Sky News. Ma al di là della planimetria, la casa è il luogo in cui la principessa Diana venne presentata per la prima volta alla famiglia Al Fayed durante un pranzo nel 1996.

Era stata la moglie del padre di Diana, la contessa Raine Spencer, a incoraggiarla a conoscere la famiglia al-Fayed, incluso Dodi, con cui la principessa ebbe una relazione dopo la separazione d Carlo e fino alla morte a Parigi nel 1997. Dall'inizio degli anni 2000, la casa appartiene ai fondatori della Pyms Gallery di Mayfair, Alan e Mary Hobart. Ma dopo la morte di Alan Hobart nel 2021 e di Mary Hobart all’inizio di quest'anno, la casa ora viene venduta su istruzioni dei suoi esecutori testamentari. "Con i suoi legami aristocratici e reali, prevediamo un notevole interesse per questa casa da parte di acquirenti esigenti in tutto il mondo. E' una casa trofeo con una storia illustre", ha affermato il danese Arif, responsabile delle vendite Mayfair presso l'agenzia immobiliare Chestertons.