Rita Ugolini muore a 18 anni, incidente sull'argine del Po a Canaro con auto ribaltata

Rita Ugolini muore a 18 anni dopo un’uscita di strada lungo l’argine del Po a Garofolo di Canaro. La Bmw su cui viaggiava è precipitata per circa venti metri ribaltandosi più volte. Gravissima un’amica.

Una giovane di 18 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri a Garofolo di Canaro, lungo la strada arginale del Po. La vittima è Rita Ugolini, nata a Ferrara e residente a Polesella. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, tra cui un’amica coetanea in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano, una Bmw di grossa cilindrata guidata dal fidanzato della ragazza, un 32enne ferrarese, è uscita autonomamente di strada intorno alle 14.30. Il tratto è soggetto a un limite di velocità di 30 chilometri orari ed è riservato ai residenti, frequentato spesso da ciclisti e pedoni.

Dopo aver perso aderenza, la vettura ha superato il bordo dell’argine ed è precipitata lungo la scarpata, compiendo diversi ribaltamenti prima di fermarsi nella golena, circa venti metri più in basso. L’impatto ha deformato gravemente l’abitacolo, rendendo difficoltose le operazioni di soccorso.

I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Rovigo, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della giovane, trovata già senza vita all’interno dell’auto. L’amica, anche lei di Polesella, è stata stabilizzata e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Padova, dove resta ricoverata in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo imminente. Il conducente ha riportato ferite meno serie.

L’allarme è stato lanciato da alcuni ciclisti di passaggio, che hanno segnalato la presenza del veicolo ai piedi dell’argine. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un errore di guida, una distrazione o le condizioni del fondo stradale.