Davide Barbieri muore a 18 anni in moto a Cremona dopo uno schianto con due auto

Davide Barbieri muore a 18 anni in un incidente a Cremona dopo aver perso il controllo della moto mentre evitava un’auto in svolta. Lo schianto è avvenuto a mezzogiorno in via Sesto, coinvolti anche un veicolo parcheggiato e un palo.

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Cremona nella tarda mattinata. Davide Barbieri, studente liceale, era in sella alla sua moto quando, poco prima di mezzogiorno, si è verificato lo scontro in via Sesto.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, il giovane avrebbe tentato di superare una Fiat Panda guidata da una donna, proprio mentre l’auto stava svoltando a sinistra verso via Castelpiano. Durante la manovra, la moto ha urtato la vettura e il ragazzo ha perso il controllo.

La corsa è terminata contro un’auto parcheggiata sul lato opposto della carreggiata e contro un palo della luce. L’impatto è stato violento e le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime ai soccorritori intervenuti sul posto.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, il 18enne è morto nel primo pomeriggio. La procura ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità.

Davide frequentava il quinto anno del liceo Aselli. Tra compagni e docenti viene ricordato come un ragazzo aperto e sorridente. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la scuola e il dirigente Alberto Ferrari.