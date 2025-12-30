Ilary Blasi e Bastian Muller, voci di nozze dopo la foto con anello alle Dolomiti

#IlaryBlasi e Bastian Muller sono al centro delle discussioni dopo alcuni scatti sulle Dolomiti, in cui si nota un anello all'anulare sinistro della conduttrice. Un dettaglio che ha riacceso le indiscrezioni sul loro eventuale futuro.

Un dettaglio emerso sui social ha riacceso le indiscrezioni sul futuro di Ilary Blasi: durante una vacanza sulle Dolomiti, la conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui spicca un anello all’anulare sinistro.

Il gioiello, classico e luminoso, presenta una pietra brillante al centro e richiama l’idea di un anello di fidanzamento. Da qui l’ipotesi che Blasi possa essere pronta a compiere un nuovo passo accanto a Bastian Muller.

Secondo i rumor, un eventuale matrimonio potrebbe arrivare nel 2026, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito e continua a trascorrere giorni di relax tra le montagne innevate.

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è iniziata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti.

I due si sarebbero conosciuti in aeroporto a New York: Blasi ha raccontato l’incontro come un vero e proprio colpo di fulmine.