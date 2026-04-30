Omicidio di Garlasco, la Procura accusa Andrea Sempio e ricostruisce movente e dinamica

Chiara Poggi venne uccisa dopo aver respinto Andrea Sempio, secondo la Procura di Pavia che individua nel rifiuto sessuale la causa del delitto. L’accusa ricostruisce un’aggressione violenta con numerosi colpi e una dinamica precisa.

La Procura di Pavia punta su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. Dopo nuove indagini, l’uomo è indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Gli inquirenti indicano come causa scatenante il rifiuto della giovane a un approccio di natura sessuale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressione sarebbe iniziata con una colluttazione all’interno dell’abitazione. Sempio avrebbe colpito la vittima più volte con un oggetto contundente, mirando soprattutto alla testa. I colpi iniziali avrebbero fatto cadere la ragazza a terra, dando inizio a una sequenza di violenze che si sarebbe protratta anche nelle fasi successive.

Gli atti descrivono un’azione proseguita con il trascinamento del corpo verso la zona della cantina. Qui, mentre Chiara Poggi tentava di reagire, sarebbero stati inferti altri colpi alla testa, fino a farle perdere conoscenza. A quel punto il corpo sarebbe stato spinto lungo le scale che conducono al piano inferiore.

Nella fase finale, sempre secondo l’accusa, la vittima ormai priva di sensi sarebbe stata colpita ancora più volte alla nuca. Le ferite, almeno dodici tra cranio e volto, avrebbero provocato lesioni gravissime risultate fatali. La Procura contesta anche l’aggravante della crudeltà per la violenza e la ripetizione dei colpi.

Il movente individuato dagli inquirenti è legato a una reazione di rabbia dopo il rifiuto ricevuto. La giovane, sorella di un amico dell’indagato, avrebbe respinto le avances, scatenando una risposta violenta. Per i magistrati si tratta di un elemento centrale, finora mai emerso con chiarezza nelle precedenti fasi dell’indagine.

Andrea Sempio è stato convocato per essere interrogato il 6 maggio. L’indagine riapre un caso che in passato aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. La Cassazione, pur confermando quella sentenza, aveva rilevato come il movente non fosse mai stato chiarito, indicando però un legame personale stretto tra autore e vittima come elemento chiave della vicenda.