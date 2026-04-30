Garlasco, la Procura accusa Sempio di omicidio aggravato e lo convoca per interrogatorio

La Procura di Pavia accusa Andrea Sempio dell’omicidio di Chiara Poggi, ritenendo abbia agito da solo e con violenza aggravata. Convocato per il 6 maggio, l’indagato affronta una contestazione più precisa rispetto al passato.

Per gli inquirenti di Pavia, Andrea Sempio sarebbe l’unico responsabile dell’uccisione di Chiara Poggi, avvenuta nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. La nuova contestazione lo indica come autore solitario del delitto, aggravato da sevizie e motivi ritenuti futili, con colpi ripetuti al capo e al volto che avrebbero causato sofferenze ulteriori alla vittima.

L’indagato è stato invitato a presentarsi per un interrogatorio il prossimo 6 maggio. Nel provvedimento non compare più alcun riferimento a possibili complici o ad altre persone coinvolte. Le aggravanti contestate indicano un’azione violenta nata da una motivazione giudicata sproporzionata e accompagnata da atti volti ad aumentare il dolore della vittima.

Nell’atto della Procura non viene citato Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata. Secondo la Cassazione, il delitto sarebbe stato compiuto da una sola persona. Per rimettere in discussione quella sentenza servirà eventualmente un processo di revisione, ipotesi che la Procura di Pavia ha chiesto di valutare alla Procura generale di Milano.

Tra gli elementi raccolti contro Sempio ci sono diverse consulenze tecniche. Una perizia genetica evidenzia una compatibilità tra la linea paterna dell’indagato e una traccia trovata sulle unghie di Chiara Poggi, anche se non è stato possibile stabilire se si tratti di contatto diretto o contaminazione. Un altro elemento è l’impronta denominata “33”, individuata su una scala vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo, e uno scontrino di un parcheggio a Vigevano che per gli investigatori non rappresenterebbe un alibi solido.

Quando l’indagine è stata riaperta nella primavera del 2025, l’ipotesi iniziale parlava di un’azione compiuta insieme ad altri o con lo stesso Stasi. Le verifiche successive hanno però portato gli investigatori a escludere la presenza di più persone sulla scena. Le analisi sulle impronte, sugli oggetti e sulla dinamica dei fatti hanno rafforzato la tesi di un solo autore.

La difesa di Sempio, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, sta valutando la strategia da adottare. L’indagato è stato convocato per la seconda volta senza che siano stati ancora depositati gli atti completi dell’indagine, circostanza che potrebbe influenzare la decisione di rispondere o meno alle domande degli inquirenti.