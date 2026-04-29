Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la Procura cambia l'accusa

Anna Spiotta | 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi dopo la modifica dell’accusa decisa dalla Procura di Pavia nell’invito a comparire del 6 maggio.

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Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la Procura cambia l'accusa

La Procura di Pavia ha modificato il capo di imputazione contestato ad Andrea Sempio nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la studentessa uccisa a Garlasco.

Nell’invito a comparire fissato per il 6 maggio, i magistrati hanno eliminato il riferimento al concorso con altre persone ignote o con Alberto Stasi. L’accusa di omicidio volontario viene quindi rivolta al solo Sempio, oggi 38enne e amico del fratello della vittima.

La modifica cambia il perimetro formale della contestazione: secondo l’impostazione attuale dei pm pavesi, Sempio avrebbe agito da solo. Resta separata la posizione di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto.

La Procura di Pavia si prepara inoltre a sollecitare la Procura generale di Milano per una richiesta di revisione del processo a carico di Stasi, passaggio che potrebbe riaprire il confronto giudiziario sulla ricostruzione del caso.

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