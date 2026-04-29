Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la Procura cambia l'accusa
Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi dopo la modifica dell’accusa decisa dalla Procura di Pavia nell’invito a comparire del 6 maggio.
La Procura di Pavia ha modificato il capo di imputazione contestato ad Andrea Sempio nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la studentessa uccisa a Garlasco.
Nell’invito a comparire fissato per il 6 maggio, i magistrati hanno eliminato il riferimento al concorso con altre persone ignote o con Alberto Stasi. L’accusa di omicidio volontario viene quindi rivolta al solo Sempio, oggi 38enne e amico del fratello della vittima.
La modifica cambia il perimetro formale della contestazione: secondo l’impostazione attuale dei pm pavesi, Sempio avrebbe agito da solo. Resta separata la posizione di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto.
La Procura di Pavia si prepara inoltre a sollecitare la Procura generale di Milano per una richiesta di revisione del processo a carico di Stasi, passaggio che potrebbe riaprire il confronto giudiziario sulla ricostruzione del caso.
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