Meteo, calo termico e venti forti il 30 aprile ma sole per il ponte del Primo Maggio

Il tempo cambia il 30 aprile per l’arrivo di Bora e Grecale che fanno calare le temperature fino a 10 gradi al Sud con piogge irregolari. Il ponte del Primo Maggio resta però in gran parte soleggiato con clima più fresco.

Giovedì 30 aprile segna un cambio netto del tempo sull’Italia. L’ingresso di correnti fredde da nord, con Bora e Grecale, porta un abbassamento delle temperature anche di 10 gradi soprattutto al Sud. Le piogge si distribuiscono in modo irregolare, colpendo a tratti il versante adriatico, le regioni meridionali e alcune zone montuose del Nord-Ovest.

Con questo passaggio perturbato si chiude la fase anomala dell’“Estate d’Aprile”, caratterizzata da temperature ben oltre la media stagionale e picchi vicini ai 28 gradi. Il ritorno a valori più consoni alla primavera si farà sentire già dalle prossime ore, accompagnato da venti sostenuti e da un clima decisamente più fresco.

Per venerdì 1 maggio, giorno della festa dei lavoratori, il quadro migliora sensibilmente. Il tempo stabile interesserà gran parte del Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi e solo qualche residuo acquazzone tra Sicilia e bassa Calabria. Il vento resterà presente soprattutto al Centro-Sud, mantenendo l’aria frizzante.

Sabato il miglioramento sarà ancora più evidente. Il sole dominerà su tutte le regioni e le temperature torneranno a salire, con massime fino a 24-25 gradi e locali valori anche superiori. L’intensità dei raggi solari, tipica di inizio maggio, richiederà attenzione durante le ore centrali della giornata.

Domenica il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, anche se si noterà un aumento della nuvolosità tra la Sardegna e il Nord-Ovest. Le temperature resteranno su valori leggermente sopra la media, rendendo il ponte del Primo Maggio favorevole per attività all’aperto.

La situazione cambierà con l’inizio della nuova settimana. Una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia portando piogge diffuse al Nord e in Toscana, in estensione anche alle regioni centrali tirreniche. Al Sud, invece, il richiamo di aria calda farà risalire i termometri fino a 27-28 gradi, creando un nuovo contrasto climatico tra le diverse aree del Paese.