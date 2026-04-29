Ponte del Primo Maggio con sole e clima variabile, temperature in calo prima del rialzo nel weekend
Le previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio indicano un miglioramento con sole prevalente ma temperature inizialmente in calo a causa di correnti fresche, seguite da un progressivo rialzo nel weekend.
Il ponte del Primo Maggio si apre con condizioni ancora influenzate da aria più fresca e venti sostenuti, ma nel corso dei tre giorni il tempo tende a stabilizzarsi grazie al ritorno dell’alta pressione. Il risultato sarà un passaggio da un clima più rigido a uno decisamente più primaverile.
Venerdì 1 maggio si presenta in gran parte stabile. Al Nord cielo sereno con qualche nube innocua sulle Alpi occidentali. Situazione simile al Centro, con sole prevalente. Al Sud persistono invece condizioni più variabili, con possibili piovaschi tra Calabria meridionale e Sicilia, mentre altrove il tempo resta asciutto. Le temperature risultano in lieve diminuzione, in alcuni casi sotto la media stagionale. I venti soffiano sostenuti da nord, soprattutto nelle regioni meridionali, con mari molto mossi o agitati.
Sabato 2 maggio segna un miglioramento più evidente. Il sole domina al Nord, con qualche nube sulle Alpi occidentali senza conseguenze. Anche al Centro prevale il bel tempo, salvo qualche addensamento pomeridiano lungo l’Appennino. Al Sud condizioni generalmente stabili, con isolati e brevi rovesci possibili tra Calabria e Sicilia nelle ore più calde. Le temperature iniziano a risalire, mentre i venti si attenuano quasi ovunque, restando debolmente settentrionali al Sud.
Domenica 3 maggio conferma il ritorno a un clima più mite. Al Nord aumentano le velature già dal mattino, con qualche pioggia possibile in serata sulle Alpi occidentali. Al Centro il sole resiste, ma con nubi in progressivo aumento da ovest. Al Sud la giornata resta in prevalenza soleggiata, con nubi alte sulla Sardegna e in estensione verso la penisola. Le temperature raggiungono valori più tipici della stagione, con punte fino a 25-26 gradi e venti deboli.
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