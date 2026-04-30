Catenanuova, arrestato 23enne per la morte di Salvatore De Luca dopo un violento pestaggio

Salvatore De Luca è morto dopo un pestaggio a Catenanuova causato da contrasti familiari. I carabinieri hanno individuato il presunto responsabile, un 23enne fermato a Lecce dopo settimane di indagini.

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne ritenuto responsabile dell’aggressione che ha portato alla morte di Salvatore De Luca, 57 anni. L’uomo è deceduto il 15 dicembre all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato ricoverato in condizioni critiche.

L’episodio risale al 3 dicembre scorso, quando De Luca fu aggredito in piazza Riggio, a Catenanuova, in provincia di Enna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 57enne sarebbe stato colpito con una serie di pugni fino a cadere a terra. A quel punto l’aggressore avrebbe continuato a infierire con calci alla testa, provocandogli lesioni gravissime che lo hanno fatto perdere i sensi.

Soccorso immediatamente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Cannizzaro, dove è rimasto ricoverato per diversi giorni prima di morire a causa delle ferite riportate durante il pestaggio.

Le indagini, condotte dai militari della sezione operativa della Compagnia di Enna sotto il coordinamento della Procura, hanno permesso di identificare il presunto autore dopo una serie di interrogatori e accertamenti tecnici. All’origine dell’aggressione ci sarebbero vicende familiari complesse.

Il giovane, anche lui originario di Catenanuova, è stato rintracciato a Lecce, dove si era trasferito temporaneamente per lavoro. Dopo l’arresto è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.