Napoli, tenta truffa con la tecnica del falso maresciallo: 23enne arrestato per l'undicesima volta

Un giovane di 23 anni, originario di Secondigliano, è stato arrestato per la undicesima volta dai Carabinieri di Napoli, stavolta sull'isola di Ischia. Il tentativo di truffa si è consumato nel comune di Forio, ai danni di una donna di 67 anni, residente con il marito 73enne e il fratello invalido di 70 anni.

L'allarme è scattato dopo la telefonata di un uomo che ha segnalato il tentativo di raggiro ai danni della madre. Il 23enne, utilizzando la tecnica del finto maresciallo, aveva convinto l'anziano marito a recarsi in caserma per presunte formalità legate a un’operazione giudiziaria. Alla moglie era stato chiesto di riporre denaro e gioielli su un tavolo, in attesa di un sedicente Carabiniere incaricato di fotografare il materiale.

Leggi anche Migranti, maxi truffa sul click day: così la camorra aggirava il decreto flussi

Il truffatore si è effettivamente presentato poco dopo, ma la 67enne, insospettita dalla situazione, ha intuito l’inganno. Con prontezza, ha afferrato il panno contenente i suoi beni, stringendolo al petto e costringendo l’uomo alla fuga.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare il giovane truffatore mentre cercava di imbarcarsi su un aliscafo. Decisive per l'identificazione le immagini presenti nel suo smartphone e il riconoscimento da parte della vittima.

Per il 23enne è così scattato l'undicesimo arresto, confermando un preoccupante curriculum criminale costruito attorno a truffe agli anziani con modalità simili.