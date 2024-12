Aggressione e sequestro: 23enne arrestato dopo un incubo durato due giorni nel napoletano

Un giovane di 23 anni è stato arrestato nel napoletano per aver sequestrato e aggredito l'ex fidanzata, una ragazza di 22 anni, dopo averle chiesto un ultimo incontro. L'episodio si è consumato tra il 25 e il 26 dicembre, culminando con l'intervento dei carabinieri.

La relazione tra i due era terminata a inizio dicembre, ma il giovane non accettava la fine della storia. Nella notte di Natale, vedendo la ragazza salire in auto con degli amici, ha iniziato a pedinarla, causando un breve inseguimento. Dopo aver perso le sue tracce, ha scoperto dove avrebbe trascorso la notte e si è appostato sotto casa di un'amica, tempestando la vittima di messaggi fino a convincerla a incontrarlo.

Il 25 dicembre, la giovane ha accettato di salire in auto con lui per un incontro chiarificatore. Durante una sosta al parco del Vesuvio, un messaggio ricevuto sul telefono della ragazza ha scatenato la rabbia del 23enne, che ha distrutto il cellulare e iniziato a picchiarla con violenza, registrando le immagini dell'aggressione.

Successivamente, l'uomo ha trascinato la ragazza in auto, fermandosi in una farmacia per acquistare pomate e ghiaccio per nascondere i lividi. Terrorizzata, la giovane non ha tentato la fuga. Il giovane l'ha poi condotta in un motel a Qualiano, dove ha trascorso la notte con lei contro la sua volontà.

Il 26 dicembre, la ragazza è riuscita a convincerlo a riportarla dai nonni, concordando una versione di copertura secondo cui sarebbe stata picchiata da altre ragazze. Tuttavia, i familiari non hanno creduto al racconto e hanno denunciato il caso. La ragazza è stata portata all'ospedale Cto di Capodimonte, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 40 giorni.

Grazie alla denuncia, i carabinieri hanno rintracciato il 23enne, che si era nascosto in un B&B di Agnano utilizzando documenti di un amico, quest'ultimo denunciato per favoreggiamento. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria partenopea, specializzata nei reati di violenza di genere.

