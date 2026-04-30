The Elder Scrolls Online, Night Market gratis per tutti con nuova zona evento e ricompense esclusive

The Elder Scrolls Online apre il Night Market gratis per tutti i giocatori, attivo per un periodo limitato con nuove missioni e ricompense esclusive. L’evento introduce una zona inedita tra Fargrave e Oblivion accessibile fino a metà giugno.

Il Night Market debutta come prima zona evento di The Elder Scrolls Online, disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i giocatori. L’iniziativa rientra nella Stagione Zero e resterà attiva dal 29 aprile al 17 giugno 2026, offrendo l’accesso a un’area inedita ambientata tra Fargrave e Oblivion.

Questa zona compare solo per periodi limitati, trasformando ogni apertura in una corsa contro il tempo per chi vuole esplorare, completare missioni e raccogliere bottini rari. Gli sviluppatori hanno già confermato che il mercato tornerà anche nelle stagioni future, ma con finestre temporali ben definite.

L’accesso è immediato e non richiede acquisti. I giocatori possono raggiungere il Night Market tramite il Starlit Plaza Wayshrine dalla mappa di Fargrave, attraversando portali situati a Greenshade o Blackwood, oppure attivando direttamente la missione principale dal Crown Store. Una volta iniziata la quest “Those Who Would Rule”, il gioco guida passo dopo passo verso la nuova area.

All’interno della zona si contendono il controllo tre fazioni rivali: Glittering Goad, Thousand Eyes e Ruckus. Ognuna propone un proprio stile e approccio, ma tutte puntano alle stesse ricchezze nascoste nel mercato. All’inizio dell’avventura il giocatore deve schierarsi, scelta che incide sul percorso e sulle ricompense ottenibili.

Portando a termine attività e incarichi si accumula Favore per la fazione selezionata. Più alto è il livello di reputazione, migliori saranno gli oggetti acquistabili dai mercanti associati. Alla chiusura dell’evento, la fazione con il totale di Favore più alto riceverà bonus aggiuntivi, estesi a tutti i membri che l’hanno sostenuta.