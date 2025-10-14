L’evento unico The Elder Scrolls Online: Battle for the Writhing Wall disponibile

The Elder Scrolls Online: Battle for the Writhing Wall è ora disponibile per tutti i giocatori su PC, Mac e console Xbox e PlayStation. A partire da oggi, i giocatori potranno entrare a far parte della storia affrontando insieme la Setta del Verme in un evento unico che cambierà il mondo di gioco, sbloccando una nuova regione esplorabile e delle ricompense.Guarda il trailer qui:https://youtu.be/IBNRxOuyMeE La saga della Stagione della Setta del Verme di quest’anno (un proseguimento della storia originale di ESO) ha portato i giocatori a Solstice, dove il Writhing Wall sbarra l’accesso alla parte orientale dell’isola e alla fortezza della Setta del Verme. In Battle for the Writhing Wall i giocatori dovranno collaborare per accumulare risorse, assaltare il muro e sconfiggere la Setta del Verme.Per la prima volta in ESO, ogni megaserver procederà nell’evento in autonomia: ha inizio quindi la gara per scoprire quali saranno i primi giocatori a sbloccare la nuova regione. Puoi seguire i progressi di ogni server sul sito di ESO.L’evento The Battle for the Writhing Wall è composto da tre fasi uniche, ognuna delle quali sblocca sfide e ricompense aggiuntive. La Fase 1 e la Fase 2 prepareranno i giocatori a sfondare il muro con oggetti chiave e una serie di nemici e boss del mondo da sconfiggere. Tutti i giocatori di ESO possono contribuire al completamento delle fasi, ma solo chi possiede il Pass Contenuti 2025 può ricevere le missioni di Solstice.Durante la Fase 3, i giocatori potranno invadere la Writhing Fortress e sbloccare la nuova regione. A differenza delle altre fasi, che avranno una durata variabile in base ai progressi raggiunti, la terza durerà una settimana dal primo completamento della Writhing Fortress su un dato server; al termine di tale periodo, l’evento si concluderà. Questa sarà l’unica occasione per abbattere definitivamente il Writhing Wall (e ottenere un titolo unico)! Solo i possessori del Pass Contenuti 2025 potranno ultimare questa fase e accedere a Eastern Solstice.