Franco Botto è morto, addio al volto dello spot del tonno degli anni '80 diventato simbolo popolare

Franco Botto è morto a 76 anni dopo una vita tra lavoro e pubblicità, diventato noto negli anni ’80 per uno spot televisivo sul tonno. Ex tecnico e amministratore locale, viveva a Moneglia dove allenava giovani calciatori.

Franco Botto si è spento all’età di 76 anni. Il suo nome resta legato a uno spot televisivo diventato iconico negli anni Ottanta, quello del “tonno insuperabile”, che lo aveva reso riconoscibile in tutta Italia. La notizia della scomparsa è stata comunicata dal figlio Mattia, oggi consigliere comunale a Moneglia.

Prima di diventare un volto noto al grande pubblico, Botto aveva costruito la propria carriera come responsabile tecnico di Fincantieri nello stabilimento di Riva Trigoso. In seguito si era impegnato anche nella vita amministrativa locale, ricoprendo il ruolo di assessore comunale a Moneglia nei primi anni Duemila.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per quello spot televisivo in cui, con pipa e berretto, pronunciava lo slogan rimasto nella memoria collettiva “170 grammi di bontà in olio d’oliva”. Non era un attore professionista, ma la sua presenza davanti alla telecamera lo rese popolare al punto da essere fermato spesso per strada da chi lo riconosceva.

Dopo aver lasciato il mondo della pubblicità e concluso l’attività lavorativa, aveva scelto di restare in Liguria, dedicandosi alla sua comunità. Negli ultimi anni si era avvicinato allo sport, allenando i ragazzi del settore giovanile della squadra locale di Moneglia.

I funerali si sono svolti proprio nel paese del Levante genovese dove viveva e che lo aveva visto protagonista anche nella vita pubblica. La comunità lo ha salutato con affetto, ricordandolo per il suo impegno e per quell’immagine rimasta impressa nella memoria di molti italiani.