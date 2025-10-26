Franco Mari, addio al mitico Rupert Sciamenna: morto a 83 anni il volto cult della comicità di Maccio Capatonda

È morto a 83 anni Franco Mari, attore e comico amatissimo dal pubblico per il suo iconico personaggio di Rupert Sciamenna, protagonista di numerosi e indimenticabili sketch al fianco di Maccio Capatonda e Herbert Ballerina.

La notizia della scomparsa è stata annunciata con un post commosso da Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, che ha condiviso sui social una foto insieme a Mari scattata sul set di “Natale al cesso”. “Purtroppo il mitico Rupert Sciamenna ci ha lasciati – ha scritto –. Erano i miei inizi, e sono felice di averli vissuti con lui. Franco era il più giovane di noi, ma sembrava il più ‘vecchio’ del mondo, con quella sua eleganza strana e quella voce assurda”.

Luciano ha ricordato con affetto gli anni trascorsi insieme sul set e nelle produzioni che hanno segnato un’epoca della comicità surreale italiana. “Abbiamo fatto tanta strada insieme – ha aggiunto – e se oggi guardo indietro penso solo a quanto siamo stati fortunati a incontrarci in quell’angolo di tempo e di mondo. Non lo capivamo, ma avevamo cambiato qualcosa: la gente per strada parlava come lui”.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Maccio Capatonda, che ha voluto rendere omaggio al collega e amico con poche, sentite parole: “Purtroppo se n’è andato Rupert Sciamenna (Franco Mari). Un mito della comicità”.

Con la sua voce inconfondibile, i tempi comici perfetti e il suo stile unico, Franco Mari ha lasciato un segno indelebile nella comicità italiana, diventando una delle figure più riconoscibili e amate del mondo surreale creato da Maccio Capatonda.