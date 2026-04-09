Mario Adorf morto a 95 anni, addio al volto di Fantaghirò e del cinema europeo

Mario Adorf è morto a Parigi a 95 anni dopo una recente malattia. Attore europeo tra i più versatili, aveva legato il suo nome anche alla serie Fantaghirò interpretando il re.

È morto a Parigi, nel suo appartamento, Mario Adorf, uno degli attori più riconoscibili del cinema europeo. Aveva 95 anni. La notizia è stata confermata dal suo manager Michael Stark. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano aggravate, come riferito dalla moglie.

Nato a Zurigo nel 1930, figlio di un chirurgo calabrese e di una radiologa tedesca, Adorf è cresciuto in Germania mantenendo però un forte legame con l’Italia. Questa doppia identità gli ha permesso di lavorare con naturalezza in più lingue, tra cui italiano, tedesco, francese e inglese, costruendo una carriera internazionale.

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Dopo la formazione alla scuola di recitazione Otto Falckenberg di Monaco, si afferma tra gli anni Cinquanta e Sessanta grazie a una presenza scenica intensa e riconoscibile. Il successo arriva nel 1957 con il film “Ordine di uccidere”, in cui interpreta un serial killer, ruolo che gli vale grande attenzione da parte della critica.

Negli anni Settanta diventa uno dei volti simbolo del cinema di genere italiano, in particolare dei poliziotteschi. Tra le interpretazioni più ricordate c’è quella di Rocco Musco in “Milano calibro 9” diretto da Fernando Di Leo, performance che lo consacra presso il pubblico.

La sua carriera include anche produzioni di rilievo internazionale. Prende parte a “Il tamburo di latta” di Volker Schlöndorff, film premiato con la Palma d’Oro e l’Oscar, dove interpreta il padre del protagonista, confermando la sua versatilità.

Accanto al cinema, Adorf ha lavorato anche in televisione. Il grande pubblico lo ricorda come il re, padre di Fantaghirò, nella popolare saga fantasy degli anni Novanta. Parallelamente ha coltivato la scrittura e la musica, pubblicando libri autobiografici e racconti che riflettono il suo carattere ironico e personale.