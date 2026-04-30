Nicole Minetti, scomparsa la madre biologica del figlio adottato: ricerche in corso in Uruguay

Nicole Minetti è al centro di un caso complesso dopo la scomparsa della madre biologica del figlio adottato, sparita da febbraio in Uruguay mentre viveva tra difficoltà economiche e precedenti penali.

Da oltre due mesi non si hanno notizie di María de los Ángeles González Colinet, la donna indicata come madre biologica del bambino adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani Jr. La sua sparizione risale al 17 febbraio e ha attivato le ricerche da parte della polizia uruguaiana.

Nata nel 1996, la donna aveva una vita segnata da problemi giudiziari e personali. Il padre del bambino è detenuto e lei aveva provato senza successo a riottenere la potestà genitoriale, affrontando una lunga battaglia legale contro la coppia che ha adottato il figlio.

Le immagini diffuse recentemente mostrano un cambiamento evidente nel suo aspetto. A una vecchia foto segnaletica si affianca uno scatto più recente, realizzato vicino a una mensa per persone in difficoltà a Maldonado, dove appare provata e in condizioni precarie.

Il suo passato è legato a diversi episodi giudiziari. Nel 2015 era stata processata per omicidio, scontando tre anni di carcere. Dopo la scarcerazione, nel 2019 era stata arrestata di nuovo per furto aggravato in un supermercato. Le autorità la collegano anche ad ambienti legati allo spaccio di droga e risulta ancora sotto indagine per traffico di stupefacenti.

Intorno alla vicenda si inserisce anche un altro episodio rimasto senza risposte. Nel 2024 l’avvocata Mercedes Nieto, che aveva seguito María e il padre del bambino, è morta insieme al marito Mario Cabrera in un incendio dalle cause mai chiarite. Le indagini su quel caso procedono lentamente e restano ancora diversi punti oscuri, così come sulla scomparsa della donna.