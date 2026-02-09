Savannah Guthrie, scomparsa la madre Nancy: controlli nella fossa biologica e indagini in corso

La scomparsa di Nancy Guthrie, madre della giornalista Savannah, ha portato la polizia di Tucson a perquisizioni e verifiche tecniche mentre la famiglia riceve richieste di riscatto in criptovaluta.

La polizia di Tucson, in Arizona, ha eseguito un’ispezione dietro l’abitazione di Nancy Guthrie, concentrandosi su una fossa biologica situata nel cortile. Gli agenti hanno aperto il tombino e utilizzato un’asta per verificare l’interno, senza riscontrare elementi utili.

Nancy Guthrie, 84 anni, risulta scomparsa dal 31 gennaio 2026. Nei giorni successivi la famiglia ha ricevuto messaggi con una richiesta di riscatto in bitcoin pari a 6 milioni di dollari, con una scadenza fissata al 9 febbraio.

La madre della conduttrice Savannah Guthrie è scomparsa dalla sua casa in Arizona.

Savannah Guthrie, insieme ai fratelli Annie e Camron, ha diffuso appelli pubblici rivolti a chi sostiene di avere la madre. L’ex agente della CIA Tracy Walder ha definito quei messaggi costruiti e poco spontanei.

Le verifiche delle forze dell’ordine si sono estese anche all’abitazione di Annie Guthrie e del marito Tommaso Cioni. Al momento non risultano indagati né sospetti ufficiali.

L’inchiesta resta aperta e viene condotta con il supporto dell’FBI, mentre gli investigatori continuano a raccogliere segnalazioni e informazioni utili al ritrovamento di Nancy Guthrie.