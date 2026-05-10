Garlasco, la Procura accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi dopo un rifiuto

Andrea Sempio è accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Gli inquirenti parlano di una reazione violenta dopo un rifiuto della ragazza e indicano dna, impronte e ricerche online tra gli elementi raccolti.

La Procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio accuse molto gravi nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, assassinata a Garlasco il 13 agosto 2007. Gli inquirenti hanno ricostruito davanti all’indagato un quadro che, secondo l’accusa, collegherebbe il 38enne al delitto avvenuto nella villetta della giovane.

Sempio, interrogato il 6 maggio scorso, ha scelto di non rispondere alle domande dei magistrati. Gli investigatori sostengono che tra gli elementi raccolti ci siano il dna della linea paterna compatibile con le tracce trovate sotto le unghie della vittima, l’impronta numero 33 rilevata vicino alle scale della cantina e la mancanza di un alibi dalle 9.12 della mattina del delitto.

Secondo la ricostruzione della Procura, il movente sarebbe nato da un rifiuto ricevuto da Chiara Poggi. I pm ipotizzano che Sempio si sia presentato direttamente nell’abitazione della ragazza e che lei gli abbia aperto la porta senza percepire pericoli. Gli investigatori parlano di un approccio sessuale respinto dalla giovane, circostanza che avrebbe provocato una reazione improvvisa e violenta.

Nelle carte dell’inchiesta si descrive un’aggressione degenerata rapidamente in uno scontro fisico. Per l’accusa, la violenza si sarebbe concentrata soprattutto sul volto e sulla testa della vittima, con un’azione definita “furiosa” e sproporzionata.

I magistrati citano anche alcuni scritti, ricerche online e post attribuiti a Sempio. Secondo chi indaga, quei contenuti delineerebbero il profilo di una persona ossessionata dal sesso violento e incapace di rispettare la sfera personale femminile.

Il nuovo filone investigativo riporta al centro il delitto di Garlasco, nonostante la condanna definitiva già inflitta ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, detenuto da anni come unico responsabile riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato.