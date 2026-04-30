Emirati fuori dall'Opec, petrolio più economico e risparmi fino a 7 miliardi per l'Italia

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Gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’Opec per aumentare la produzione di petrolio e spingere i prezzi al ribasso, scelta che potrebbe alleggerire i costi energetici in Italia e generare risparmi miliardari per imprese e consumatori.

Emirati fuori dall'Opec, petrolio più economico e risparmi fino a 7 miliardi per l'Italia

Dal 1° maggio gli Emirati Arabi Uniti usciranno ufficialmente dall’Opec e dall’Opec+, chiudendo un capitolo lungo oltre sessant’anni. Abu Dhabi ha deciso di muoversi in autonomia per gestire la propria produzione di greggio senza i limiti imposti dalle quote del cartello. La scelta arriva in una fase di forti tensioni internazionali e riguarda uno dei principali produttori mondiali, con circa 4 milioni di barili al giorno. Liberi dai vincoli dell’organizzazione, gli Emirati potranno aumentare l’offerta di petrolio sul mercato globale, con effetti diretti sui prezzi. Secondo le stime del Centro studi di Unimpresa, una maggiore produzione potrebbe spingere il costo del greggio a scendere tra i 5 e i 10 dollari al barile. Per l’Italia, che dipende fortemente dalle importazioni energetiche, questo si tradurrebbe in un risparmio complessivo tra i 5 e i 7 miliardi di euro all’anno. Un calo dei prezzi dell’energia inciderebbe sull’intera filiera industriale. Le aziende ad alto consumo energetico potrebbero ridurre le spese operative, mentre i costi legati ai derivati del petrolio, come trasporti e logistica, tenderebbero a diminuire nel tempo. Sul fronte dei carburanti, il ribasso del greggio non si riflette immediatamente sui distributori. I costi di raffinazione continuano a incidere in modo diverso su benzina e diesel, come dimostrato durante le recenti tensioni nello Stretto di Hormuz, quando il prezzo del gasolio è aumentato più rapidamente rispetto alla benzina. Anche i prezzi al consumo non reagiscono in modo istantaneo. Di norma salgono rapidamente quando il petrolio aumenta e scendono più lentamente quando cala. Solo una diminuzione stabile nel tempo può incidere davvero sui costi della spesa quotidiana. Resta centrale il tema delle accise, tra le più elevate in Europa. Il taglio attualmente in vigore è in scadenza e il governo dovrà decidere se prorogarlo. Un eventuale calo del prezzo del petrolio potrebbe offrire margini per rivedere la tassazione senza incidere sul prezzo finale pagato dagli automobilisti. Lo scenario resta comunque legato agli equilibri geopolitici. Le tensioni in Medio Oriente e i rischi per le rotte marittime, in particolare nello Stretto di Hormuz, continuano a influenzare i mercati energetici. Anche con l’uscita degli Emirati dall’Opec, eventuali crisi potrebbero annullare i benefici attesi sui prezzi.

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