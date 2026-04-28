Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec dal 1° maggio e puntano su produzione petrolifera più flessibile

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di lasciare l’OPEC dal 1° maggio per riorganizzare la propria strategia energetica e aumentare la produzione in base alla domanda globale, puntando su investimenti interni e maggiore flessibilità operativa.

Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec dal 1° maggio e puntano su produzione petrolifera più flessibile

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato che usciranno dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio a partire dal 1° maggio. La decisione riguarda anche l’alleanza OPEC+, che include tra gli altri la Russia, segnando un cambiamento rilevante nella politica energetica del Paese. Secondo quanto reso noto dalle autorità emiratine, la scelta nasce dall’esigenza di adattare la propria strategia economica a nuovi obiettivi di lungo periodo. Il governo punta infatti a rafforzare la produzione nazionale e a sostenere un percorso di crescita legato agli investimenti nel settore energetico. Dopo l’uscita, Abu Dhabi ha chiarito che continuerà a operare sui mercati internazionali mantenendo un approccio graduale nell’aumento della produzione. L’obiettivo è adeguarsi alle condizioni della domanda globale senza creare squilibri. Le autorità hanno ribadito che la decisione non modifica l’impegno verso la stabilità del mercato petrolifero. Gli Emirati intendono proseguire nella collaborazione con altri Paesi produttori e con i consumatori, mantenendo un ruolo attivo negli equilibri energetici internazionali. Il Paese può contare su risorse abbondanti e su un sistema produttivo competitivo. In questa fase, l’attenzione resta rivolta allo sviluppo delle risorse e alla diversificazione economica, con politiche orientate a garantire equilibrio tra domanda e offerta su scala globale.

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