Alta velocità Roma Firenze sospesa dall'11 aprile viaggi più lunghi fino a sei ore

Stop alla linea AV Roma Firenze dall’11 aprile per lavori al sistema ERTMS. I treni vengono deviati su percorsi alternativi e i tempi tra Milano e Roma possono arrivare fino a sei ore, con meno corse disponibili nel weekend.

Da sabato 11 aprile la linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze si ferma per consentire interventi tecnici legati all’installazione del sistema europeo ERTMS, che regola e monitora la circolazione ferroviaria. Lo stop scatta dalla mezzanotte tra venerdì e sabato e prosegue fino al pomeriggio di domenica, con conseguenze immediate per chi viaggia tra Nord e Centro Italia.

Durante l’interruzione i treni non potranno percorrere il collegamento diretto e verranno instradati su linee tradizionali o percorsi alternativi. Questo comporta un allungamento significativo dei tempi: alcune tratte tra Milano e Roma arrivano a durare fino a sei ore, circa il doppio rispetto ai collegamenti abituali ad alta velocità.

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Oltre ai tempi più lunghi, cambia anche l’offerta dei collegamenti. Le corse disponibili saranno ridotte e distribuite diversamente nell’arco della giornata, con un impatto evidente soprattutto per i pendolari e per chi ha spostamenti programmati nel fine settimana.

La circolazione riprenderà progressivamente dalle 15 di domenica 12 aprile, ma nelle prime ore resteranno deviazioni e rallentamenti su diverse tratte. Gli effetti dei lavori potrebbero farsi sentire anche nei giorni successivi, prima del ritorno alla piena operatività.

L’intervento fa parte di un piano più ampio di ammodernamento della rete ferroviaria italiana, sostenuto anche dai fondi del PNRR, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e gestione del traffico. Chi deve viaggiare è invitato a controllare in anticipo orari aggiornati e possibili variazioni di percorso.