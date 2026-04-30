Dl Bollette, nuove regole contro il telemarketing selvaggio e contratti luce e gas non richiesti

Dal 19 giugno entrano in vigore nuove regole su telemarketing e contratti luce e gas per frenare attivazioni non richieste. Il decreto impone limiti più rigidi alle chiamate commerciali e introduce sistemi per riconoscere i numeri autorizzati.

Dal 19 giugno saranno operative le misure previste dal Decreto Bollette, che interviene su telemarketing e contratti di fornitura di energia per contrastare pratiche scorrette. Le disposizioni, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, introducono limiti più stringenti per le offerte commerciali legate a luce e gas.

Le nuove norme vietano le chiamate e i messaggi promozionali per proporre o concludere contratti energetici senza una richiesta esplicita del cliente. Il contatto sarà consentito solo in presenza di un consenso chiaro e specifico. In assenza di queste condizioni, qualsiasi accordo concluso telefonicamente sarà considerato nullo.

Le associazioni dei consumatori segnalano da tempo criticità legate alle telefonate insistenti e ai tentativi di attivazione fraudolenta. Il consiglio resta quello di non fornire dati personali durante chiamate sospette e di evitare risposte affermative che potrebbero essere registrate e utilizzate per attivare contratti.

Parallelamente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto nuove regole per rendere più riconoscibili le chiamate lecite. I call center autorizzati utilizzeranno un numero breve di tre cifre come identificativo, simile a quelli già impiegati per l’assistenza clienti. Questo sistema consentirà agli utenti di distinguere più facilmente le comunicazioni affidabili.

I numeri brevi saranno assegnati solo a operatori autorizzati che operano sul territorio nazionale, escludendo quindi le chiamate provenienti dall’estero. L’obiettivo è ridurre le truffe telefoniche e limitare l’uso di numerazioni falsificate, spesso alla base delle frodi.

L’Agcom ha previsto un’applicazione progressiva delle nuove misure e ha istituito un tavolo tecnico per definire i dettagli operativi. Tra i punti in discussione anche la gestione delle numerazioni dedicate esclusivamente al telemarketing, un ambito particolarmente esposto ad abusi.

In caso di contratti attivati senza consenso o problemi legati a offerte ricevute tramite call center, i cittadini possono segnalare l’accaduto e chiedere supporto alle associazioni di tutela dei consumatori.