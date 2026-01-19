Bollette luce e gas, nuove regole Arera: reclami più rapidi e rimborsi automatici

Dal 2026 cambiano le regole per i reclami su luce e gas: tempi più rapidi, controlli più severi e rimborsi automatici in caso di ritardi. Le nuove norme Arera puntano a rendere più semplice difendersi da errori e bollette anomale.