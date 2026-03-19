Bollette luce e gas, cambio fornitore più rapido con le nuove regole Arera

Cambiare fornitore di luce diventa più rapido grazie alla riforma Arera, che accelera le procedure fino a 24 ore. La novità nasce dal caro energia legato alle tensioni internazionali e introduce controlli più stringenti sui dati dei clienti.

Dal 1° dicembre 2026 cambiare gestore di energia elettrica potrà diventare molto più veloce. La nuova delibera approvata da Arera punta a ridurre i tempi tecnici del passaggio tra operatori, introducendo una procedura che, nei casi più semplici, si chiude entro un giorno lavorativo.

La riforma arriva mentre il costo delle bollette torna a salire, anche a causa delle tensioni geopolitiche che stanno influenzando i mercati energetici. In questo scenario, l’obiettivo è permettere alle famiglie di scegliere più facilmente offerte migliori e più convenienti.

Leggi anche: Bollette luce e gas, nuove regole Arera: reclami più rapidi e rimborsi automatici

Il nuovo sistema non entrerà subito in funzione. Fino al 30 novembre 2026 continueranno a valere le regole attuali, con tempi più lunghi. Dal mese successivo, invece, il cambio potrà avvenire in modo più rapido, anche se non automaticamente per tutti.

La procedura veloce riguarda soprattutto i clienti domestici. Per accedere al passaggio accelerato servono alcune condizioni precise: il contratto deve essere per uso domestico, il punto di fornitura deve essere attivo e non sospeso e non devono esserci richieste di indennizzo in corso.

Dopo la firma con il nuovo venditore, parte una fase di verifica dei dati. Il sistema informativo centrale del settore controlla che il codice Pod e le informazioni del cliente coincidano. Se tutto è corretto, entro due giorni vengono restituiti i dati necessari per capire se si può procedere con la modalità rapida.

Tra le verifiche rientrano diversi elementi, come eventuali morosità, sospensioni della fornitura, precedenti cambi di gestore e la tipologia dell’utenza. Solo quando tutti i requisiti risultano rispettati si apre la corsia veloce.

Se invece manca anche uno solo dei requisiti richiesti, si segue la procedura ordinaria, con tempi più lunghi. La riforma mantiene quindi una distinzione tra situazioni semplici e casi più complessi, rendendo però il processo più chiaro.

Le nuove regole introducono anche un sistema per evitare comportamenti scorretti. Chi ha bollette non pagate o situazioni irregolari non potrà usare il cambio fornitore per evitare i debiti, salvo nei casi in cui siano aperte contestazioni ufficiali.

Il provvedimento riguarda al momento solo il settore elettrico. Per il gas non è ancora previsto un meccanismo analogo su larga scala.