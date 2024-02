Follia a Mestre: titolare di un bar accoltellato alla testa da un cliente

Un grave episodio di violenza ha turbato la comunità di Mestre, dove il titolare di un bar è stato accoltellato alla testa da un cliente. L'aggressione è avvenuta lunedì 26 febbraio, intorno alle 18:00, presso lo Skb Bar & Pasticceria situato in Corso del Popolo 92. Secondo quanto riportato da testimoni oculari, il cliente avrebbe rifiutato di pagare per gli alcolici consumati, sfociando poi in un gesto di inaudita violenza. Dopo aver colpito il barista, l'aggressore ha infranto la vetrata del locale prima di darsi alla fuga. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente e stanno conducendo le indagini per catturare il responsabile.