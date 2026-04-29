Sinner batte Jodar a Madrid, l'elogio al talento spagnolo dopo i quarti

Jannik Sinner ha battuto Rafa Jodar a Madrid dopo una sfida intensa ai quarti, poi ha elogiato il 19enne spagnolo con un messaggio scritto sulla telecamera.

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Madrid superando Rafa Jodar nei quarti di finale disputati mercoledì 29 aprile.

Al termine dell’incontro, il numero 1 del ranking Atp ha voluto rendere merito al giovane avversario. Sul vetro della telecamera ha scritto “What a player”, un complimento diretto al 19enne spagnolo protagonista di un torneo di alto livello.

Nell’intervista dopo la partita, Sinner ha spiegato che Jodar lo ha costretto a giocare al massimo. L’azzurro ha definito lo spagnolo un giocatore incredibile e ha ricordato che era la prima volta in cui lo affrontava.

Sinner ha poi parlato della propria prestazione, dicendosi felice per una vittoria arrivata al termine di un match di grande qualità. Nel secondo set, ha ammesso, qualche episodio gli è stato favorevole.

Per l’italiano la qualificazione ha un peso speciale: è la sua prima semifinale al torneo di Madrid, un traguardo che gli permette di continuare il cammino nel Masters 1000 spagnolo.