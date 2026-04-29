Irama conferma la relazione, parla della nuova compagna e rivela come si vede da padre

Irama ha confermato di avere una relazione dopo mesi di indiscrezioni, spiegando di aver ritrovato equilibrio nella vita privata. Il cantante racconta anche come immagina il futuro da padre.

Irama rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale e conferma di non essere più single. Dopo settimane di voci e ipotesi, il cantante ha raccontato di avere una persona al suo fianco, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere quanto sia importante per lui questo legame.

Negli ultimi tempi il suo nome era stato accostato a quello di Mew, ex allieva di Amici, ma lui non ha mai commentato apertamente. Anche davanti alle indiscrezioni, ha scelto di mantenere la sua linea di discrezione, evitando di trasformare la sua vita privata in un caso mediatico.

Il suo nome è tornato al centro delle conversazioni anche dopo alcune dichiarazioni attribuite a Giulia Stabile, che durante un incontro avrebbe parlato di una relazione con un cantante più grande già impegnato. Non ci sono conferme che il riferimento fosse proprio a lui, e Irama ha evitato qualsiasi replica.

Nel racconto personale emerge però un cambiamento. In passato si era definito una persona complicata nelle relazioni, capace di dare molto ma anche esigente. Oggi descrive una fase diversa, più stabile, in cui il rapporto di coppia rappresenta un valore aggiunto e non una necessità.

Per lui una relazione funziona quando entrambi riescono a dare qualcosa in più, creando un equilibrio che definisce simile a un rifugio sicuro. Un modo di vivere i sentimenti che riflette una maggiore maturità rispetto agli anni passati.

Spazio anche al futuro. L’idea di diventare padre non lo spaventa, anzi lo emoziona. Oggi è già zio e il rapporto con i nipoti gli ha fatto scoprire una sensibilità nuova. Immaginandosi con un figlio, si vede coinvolto e molto emotivo, pronto a commuoversi per ogni piccolo momento.

Allo stesso tempo ammette che sarebbe anche severo, spinto dal desiderio di vedere il proprio figlio crescere felice e senza mancanze. Un’immagine che unisce affetto e responsabilità, raccontata con sincerità.