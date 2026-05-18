Elodie e Franceska Nuredini in Giappone, la foto del bacio conferma la relazione

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Elodie mostra il bacio con Franceska Nuredini durante il viaggio in Giappone e pubblica sui social immagini intime della vacanza. Tra templi e strade illuminate, la cantante conferma il legame con la ballerina senza usare dichiarazioni ufficiali.

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Elodie ha scelto Instagram per raccontare alcuni momenti della sua vacanza in Giappone insieme a Franceska Nuredini. La cantante ha pubblicato una serie di scatti tra paesaggi urbani, insegne luminose, tappe nei templi e momenti di relax condivisi con la ballerina che da mesi la accompagna anche sul palco. Nel carosello compare anche una foto del loro bacio, dettaglio che ha attirato subito l’attenzione dei follower. Nessun messaggio esplicito o frase studiata, ma immagini che mostrano una complicità ormai evidente e vissuta senza nascondersi. Le fotografie condivise da Elodie raccontano scene quotidiane del soggiorno in Giappone, tra sorrisi, passeggiate e attimi trascorsi insieme. Un racconto visivo che arriva dopo settimane di indiscrezioni e video circolati online sul rapporto con Franceska Nuredini. Questa volta, però, le immagini non arrivano da contenuti rubati o segnalazioni social. È stata direttamente la cantante a pubblicare gli scatti, scegliendo di mostrare apertamente il legame con la ballerina durante il viaggio in Asia.

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