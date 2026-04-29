Rossella Erra racconta la lotta per diventare madre, tra cure difficili e il dolore dei test negativi

Rossella Erra racconta il dolore per le difficoltà ad avere figli, tra cure invasive e sensi di colpa. In tv ripercorre gli anni prima della nascita di Beatrice, segnati da tentativi falliti e pressioni esterne.

Nel corso della trasmissione televisiva La volta buona, Rossella Erra ha condiviso una parte intima della sua vita, parlando apertamente del lungo percorso affrontato per diventare madre. Il desiderio di avere un figlio si è scontrato con difficoltà che l’hanno costretta a intraprendere cure impegnative e spesso pesanti anche sul piano personale.

Erra ha descritto senza filtri le tappe di quel periodo, fatto di visite mediche, tentativi e sacrifici. Ha raccontato di aver affrontato trattamenti che ha vissuto come umilianti, necessari però per provare a realizzare il suo sogno. Un cammino complesso, segnato da attese continue e risultati che tardavano ad arrivare.

Ogni esito negativo dei test di gravidanza diventava un colpo difficile da gestire. In quei momenti, ha spiegato, il senso di colpa prendeva il sopravvento, alimentando un peso emotivo che spesso resta nascosto. A questo si aggiungeva anche il confronto con gli altri: commenti e congratulazioni premature che aumentavano il disagio, soprattutto quando il corpo cambiava senza che ci fosse una gravidanza.

Dopo anni di tentativi e difficoltà, è arrivata la nascita di Beatrice, un evento che ha cambiato tutto. La figlia rappresenta oggi il traguardo di un percorso lungo e faticoso, che Rossella Erra ha deciso di raccontare pubblicamente per dare voce a un’esperienza condivisa da molte donne ma ancora poco discussa.