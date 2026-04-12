Pierluigi Diaco racconta il dolore per la morte della madre Giovanna e la lotta contro la depressione

Pierluigi Diaco racconta la morte della madre Giovanna colpita da ictus e arresto cardiaco nel giorno del suo compleanno, un evento che lo ha travolto fino a impedirgli di lavorare e affrontare la quotidianità.

Pierluigi Diaco ha ripercorso in televisione uno dei momenti più difficili della sua vita, la scomparsa della madre Giovanna, avvenuta il 23 giugno dello scorso anno, proprio nel giorno del suo compleanno. Durante l’intervista ha descritto il legame profondo che li univa, definendola il punto fermo della famiglia, per lui e per le sue sorelle.

Il giornalista ha ricostruito le ore drammatiche che hanno preceduto la morte della madre. Colpita da un ictus, era stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a trombolisi. L’intervento era riuscito, ma le conseguenze erano gravi: aveva perso la capacità di parlare e una parte del corpo risultava paralizzata. Mentre si trovava ancora in terapia intensiva, un arresto cardiaco ha interrotto definitivamente la sua vita.

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Diaco ha raccontato anche il momento in cui ha compreso davvero l’accaduto. In ospedale, subito dopo la morte, ha preso una ciocca dei capelli della madre con l’intenzione di disperderla nel mare di Santa Marinella, luogo a cui lei era molto legata. Solo in seguito ha realizzato pienamente la perdita.

La scomparsa ha avuto conseguenze profonde sul suo equilibrio personale. Il conduttore ha spiegato di essere entrato in una fase di depressione intensa, che ha inciso anche sul lavoro e sulla capacità di affrontare la quotidianità. Per riuscire a tornare in studio ha chiesto aiuto a uno specialista, iniziando una terapia farmacologica.

I primi giorni non sono stati semplici. Durante una delle prime puntate del programma televisivo che conduce, ha avuto un malore ed è svenuto in diretta. Nonostante questo, ha continuato il percorso terapeutico, cercando di riprendere gradualmente il controllo della propria vita.

Col tempo, grazie al sostegno della famiglia e del marito Alessio Orsingher, è riuscito a ritrovare un equilibrio. Ha spiegato di proseguire ancora oggi la terapia e di sentirsi meglio rispetto al passato, pur senza cancellare il dolore. Il ricordo della madre resta costante, una presenza che continua ad accompagnarlo ogni giorno.