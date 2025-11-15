Verissimo: Edwige Fenech racconta il dolore per la perdita della madre e la gioia della maternità

Ospite di Verissimo nella puntata di sabato 15 novembre, Edwige Fenech ha ripercorso i passaggi più significativi della sua carriera e della sua vita privata, soffermandosi sui ricordi più intensi legati alla maternità e al rapporto con la sua famiglia.

Diventata madre a soli 21 anni, l’attrice ha spiegato quanto quella esperienza abbia segnato la sua crescita: “Ero molto giovane, però è stata la mia benedizione. L’ho vissuta come una responsabilità, anche se non avevo grandi disponibilità economiche”. A sostenerla, in quegli anni, furono soprattutto i suoi genitori: “Sono stati davvero preziosi, sono venuti a vivere con me a Roma”.

Riguardo al padre di suo figlio, Fenech ha ribadito la scelta di tutelarne l’identità: “Non dirò mai il suo nome, sono una donna dalla mente libera e rispetto la sua scelta”.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha condiviso anche uno dei momenti più dolorosi della sua vita: la scomparsa della madre. “È morta serenamente tra le mie braccia. Era la mia migliore amica. Mi manca soprattutto quando sono fuori casa, perché la chiamavo sempre, mentre ora non posso più farlo”.