Grand Hotel La Sonrisa confiscato, il Castello delle Cerimonie passa al Comune di Sant'Antonio Abate

Il Grand Hotel La Sonrisa cambia proprietà dopo la confisca definitiva legata a una lunga vicenda giudiziaria. La struttura simbolo dei matrimoni tv entra nel patrimonio comunale, mentre partono sgomberi e decisioni sul futuro.

Il Grand Hotel La Sonrisa, reso celebre dai programmi televisivi dedicati ai matrimoni sfarzosi, non è più gestito dalla famiglia Polese. L’intero complesso è stato acquisito ufficialmente dal Comune di Sant’Antonio Abate dopo la conclusione dell’iter giudiziario che ne ha sancito la confisca definitiva.

La formalizzazione del passaggio è avvenuta con la registrazione negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli. Terreni e fabbricati risultano ora intestati all’amministrazione comunale, segnando la fine di una gestione privata durata decenni e legata alla figura di don Antonio Polese.

Parallelamente all’acquisizione, è partita la fase operativa per il controllo dell’area. Il Comune ha avviato le procedure per liberare tre appartamenti situati all’interno della proprietà, ancora occupati dalle famiglie che fino a oggi hanno gestito le attività. Si tratta di un passaggio necessario per completare il possesso dell’intero complesso.

Resta però aperta la questione sul destino delle attività alberghiere e di ristorazione. La loro eventuale prosecuzione dipenderà da una decisione del Tar della Campania, chiamato a esprimersi su una richiesta di sospensiva. Nel frattempo, la sindaca Ilaria Abagnale ha chiesto un confronto con il prefetto di Napoli Michele di Bari per gestire la fase di transizione, con particolare attenzione alla situazione dei lavoratori.

Con la fine della gestione storica, si apre una nuova fase per la struttura. L’amministrazione potrà valutare diverse opzioni, tra cui l’affidamento tramite gara pubblica oppure una riconversione dell’area a fini culturali o di servizio. Il complesso, diventato noto al grande pubblico come “Castello delle Cerimonie”, cambia così identità dopo anni di esposizione televisiva.