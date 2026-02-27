Sal Da Vinci e Paola Pugliese, amore lungo 40 anni dietro Per sempre sì

Sal Da Vinci torna a Sanremo 2026 con un brano dedicato alla moglie Paola Pugliese, nata da un amore iniziato da adolescenti e cresciuto tra difficoltà e vita familiare.

Al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci porta sul palco un pezzo che racconta la sua vita privata. “Per sempre sì” è una dichiarazione d’amore per la moglie Paola Pugliese, compagna di una storia iniziata quando erano poco più che ragazzi e mai interrotta davvero.

Il primo incontro risale al 1984. Lui aveva 15 anni e partecipò a una festa di compleanno organizzata per i 16 anni di Paola. Fu un colpo di fulmine immediato, ma la ragazza non cedette subito. Il cantante ha raccontato di aver conquistato la fiducia della famiglia prima ancora del suo cuore. Il primo bacio arrivò a Posillipo, tra emozione e timidezza.

La relazione nacque in fretta, ma non senza inciampi. I due si allontanarono per circa un anno e mezzo durante l’adolescenza, poi si ritrovarono. Nel 1992 si sposarono nella chiesa di Piedigrotta, a Mergellina, iniziando una vita insieme fatta di sacrifici e adattamenti.

I primi anni non furono semplici. La coppia visse inizialmente con la madre di lui, poi in una piccola casa a Pianura. In quel periodo nacquero i figli Francesco e Annachiara. Il lavoro teneva spesso lontano l’artista, che ha ricordato come la moglie affrontò anche momenti delicati da sola, tra cui le nascite e problemi di salute dei figli.

Paola Pugliese, che da giovane aveva lavorato come figurante e nel settore estetico, scelse di dedicarsi completamente alla famiglia. Mentre il marito costruiva la sua carriera, lei si occupava della casa e dei figli, diventando un punto fermo anche nei momenti più difficili.

Oggi la coppia è unita da oltre quarant’anni ed è diventata nonna di tre nipoti. Il brano presentato a Sanremo nasce proprio da questa lunga storia condivisa, fatta di prove superate insieme e di un legame che il cantante continua a raccontare anche attraverso la musica.