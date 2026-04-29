Leigh Fourez paga video di torture su cuccioli di scimmia, confessione e rischio carcere negli USA

Leigh Fourez ha pagato migliaia di dollari per far torturare cuccioli di scimmia in video, spinta da un mercato clandestino online. La donna dell’Illinois ha ammesso il suo coinvolgimento davanti agli investigatori federali.

Una donna dell’Illinois, Leigh Fourez, è finita sotto accusa negli Stati Uniti dopo aver ammesso di aver finanziato la produzione di video estremamente violenti contro animali. Secondo gli investigatori federali, avrebbe versato migliaia di dollari per commissionare riprese in cui cuccioli di scimmia venivano sottoposti a torture e abusi.

I filmati rientrano nella categoria dei cosiddetti “animal crush videos”, contenuti illegali diffusi in circuiti clandestini online. In queste registrazioni compaiono animali sottoposti a violenze estreme, spesso a scopo sessuale. Fourez partecipava a gruppi privati e chat a pagamento dove questi video venivano richiesti, condivisi e commentati.

Le indagini, condotte dalle autorità federali, hanno ricostruito il ruolo attivo della donna nella rete. Non si limitava a guardare i contenuti, ma commissionava direttamente le torture, pagando chi le eseguiva per ottenere video su richiesta. Una dinamica che, secondo gli investigatori, configura un’organizzazione strutturata dedita alla produzione e diffusione di materiale illegale.

Durante l’inchiesta, Fourez ha riconosciuto le proprie responsabilità, confermando di aver contribuito sia alla realizzazione sia alla pubblicazione dei filmati. Il caso ha richiamato l’attenzione delle autorità, che stanno monitorando questi circuiti online per individuare altri partecipanti.

Non si tratta di un episodio isolato. In precedenza, un uomo della Pennsylvania, Joseph Garrett Buckland, aveva ammesso il proprio coinvolgimento in attività simili legate alla produzione e distribuzione di video di torture sugli animali.

Per Fourez si prospettano conseguenze pesanti: fino a cinque anni di carcere per cospirazione e fino a sette anni per traffico illecito di materiale, oltre a sanzioni economiche che possono arrivare a 500 mila dollari. Le autorità statunitensi hanno ribadito l’intenzione di perseguire con fermezza reati di questo tipo, ritenuti collegati ad altre forme di criminalità violenta.