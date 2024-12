Ex capo del carcere siriano di Adra incriminato negli Stati Uniti per torture

L'ex direttore del carcere siriano di Adra, Samir Ousman al-Sheikh, 72 anni, è stato incriminato da una giuria federale in California con accuse di torture. Al-Sheikh, che ha gestito la prigione dal 2005 al 2008, era stato arrestato il 10 luglio all’aeroporto internazionale di Los Angeles per frode sui visti.

Durante il suo incarico, avrebbe ordinato ai subordinati di infliggere dolore ai detenuti ed è stato direttamente coinvolto in torture fisiche e psicologiche. Le vittime venivano spesso trasferite nell' "ala punitiva", dove subivano percosse mentre erano appese al soffitto con le braccia tese. Venivano inoltre costrette a posizioni dolorose tramite dispositivi che piegavano i corpi a metà, causando in alcuni casi la frattura della colonna vertebrale.

Al-Sheikh ha iniziato la sua carriera come ufficiale di polizia prima di passare all'apparato di sicurezza siriano, noto per la repressione del dissenso politico. Nel 2005 è stato promosso a generale di brigata e nominato capo della prigione di Adra. Successivamente, nel 2011, è stato designato governatore di Deir ez-Zour, una regione dove si sono verificate violente repressioni contro i manifestanti durante la guerra civile.

Secondo Mouaz Moustafa, direttore esecutivo della Syrian Emergency Task Force, questo procedimento rappresenta un importante passo verso la giustizia. "Gli Stati Uniti non consentiranno ai criminali di guerra di vivere qui senza affrontare la responsabilità delle loro azioni, anche se le vittime non erano cittadini americani", ha dichiarato Moustafa alla CBS News.

