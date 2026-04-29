Vaccino combinato Covid e influenza, via libera Ue al siero Moderna per over 50

Moderna ottiene il via libera Ue al vaccino mRna combinato contro Covid e influenza grazie ai risultati positivi della fase 3, con una sola dose pensata per adulti dai 50 anni in su e studiata per semplificare la prevenzione.

La Commissione europea ha autorizzato il primo vaccino combinato contro Covid-19 e influenza sviluppato da Moderna, destinato agli adulti a partire dai 50 anni. L’ok segue il parere favorevole dell’Agenzia europea del farmaco e consente l’utilizzo del prodotto in tutti i Paesi dell’Unione europea, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Il nuovo siero, basato sulla tecnologia mRna, punta a offrire una protezione unica contro due virus respiratori molto diffusi. L’azienda prevede la distribuzione nei vari Stati membri dopo le procedure nazionali di autorizzazione e accesso, collaborando con le autorità locali per l’introduzione nelle campagne vaccinali.

Il via libera si fonda sui risultati di uno studio clinico di fase 3 che ha coinvolto circa 8mila adulti suddivisi in due gruppi. Il primo includeva persone dai 65 anni in su, mentre il secondo riguardava la fascia tra 50 e 64 anni. In entrambi i casi il vaccino combinato è stato confrontato con la somministrazione separata dei vaccini già disponibili contro influenza e Covid.

Dai dati emerge che una sola dose di mRNA-1083 ha generato risposte immunitarie più elevate contro diversi ceppi influenzali e contro il virus Sars-CoV-2. L’unica eccezione riguarda il ceppo B/Yamagata, per il quale non si è registrato un vantaggio significativo negli over 65 rispetto ai vaccini somministrati separatamente.

Lo studio ha inoltre evidenziato un profilo di sicurezza in linea con quello dei vaccini già in uso. Le reazioni segnalate sono state in prevalenza lievi o moderate e non hanno mostrato differenze rilevanti rispetto alle vaccinazioni tradizionali.

Per Moderna si tratta del quarto prodotto autorizzato in Europa. L’azienda sottolinea che questa soluzione consente di ridurre il numero di somministrazioni, facilitando l’adesione alle campagne vaccinali soprattutto tra le persone più esposte a complicanze legate alle infezioni respiratorie.