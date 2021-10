Vaccino Covid-19 : Moderna sospeso in Svezia e Danimarca tra i giovani

La Svezia ha deciso di smettere di somministrare il vaccino moderna alle persone nate nel 1991 e dopo. E questo è dovuto al rischio di possibili effetti collaterali rari, come la miocardite. "L'Agenzia svedese per la sanità pubblica ha deciso di interrompere l'uso del Vaccino Spikevax* di Moderna per tutti i nati dopo il 1991 per motivi precauzionali", si legge in una nota. "Sono in aumento le segnalazioni di effetti collaterali come miocardite e pericardite. Tuttavia, si precisa, il rischio di essere colpiti da questi effetti collaterali è molto basso".

L'agenzia sanitaria ha affermato di aver raccomandato invece di somministrare il Vaccino Pfizer / BioNtech Comirnaty *. Le persone nate nel 1991 o dopo che hanno già ricevuto una prima dose di Moderna, circa 81.000 persone, riceveranno la seconda dose di un Vaccino diverso. All'inizio di questa settimana, l'agenzia sanitaria svedese ha spiegato che le persone di età compresa tra 12 e 15 anni riceveranno solo il Vaccino Pfizer/BioNtech.

Invece, la Danimarca sospenderà la somministrazione di Moderna a persone di età inferiore ai 18 anni, a seguito di segnalazioni di possibili effetti avversi rari, come la miocardite. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie del Paese, dopo che la Svezia ha fatto un annuncio simile per le persone nate dopo il 1991.

