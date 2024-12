Eminem, la madre Debbie Nelson muore a 69 anni: una relazione turbolenta che ha segnato le sue rime

Debbie Nelson, madre di Eminem, è morta a 69 anni. La notizia del decesso è stata confermata dal suo agente, Dennis Dennehy, sebbene non siano state rivelate le cause precise della morte. Si sapeva tuttavia che Debbie aveva lottato contro un cancro ai polmoni. La relazione complicata tra la donna e suo figlio, Marshall Mathers III, noto come Eminem, è ben documentata, in particolare per via delle rime aggressive e critiche del rapper nei suoi confronti.

Nel corso degli anni, Eminem ha utilizzato la sua musica per esprimere il malcontento verso la madre. Un esempio celebre è il brano "Cleaning Out My Closet" del 2002, dove il rapper denuncia i presunti abusi emotivi subiti, affermando di aver vissuto una vita difficile a causa delle pillole che sua madre prendeva in cucina. Tali riferimenti sono diventati meno frequenti nel tempo, come nel caso del successo "Lose Yourself", vincitore dell'Oscar nel 2003, in cui Eminem fa riferimento agli “spaghetti della mamma”.

Debbie Nelson, che aveva cresciuto il figlio da sola, ha avuto anche dei conflitti legali con Eminem, intentanto cause per diffamazione che poi ha ritirato. Nel suo libro del 2008, “My Son Marshall, My Son Eminem”, cercò di raccontare la sua versione, descrivendo l’intensa connessione che aveva con il giovane Marshall. Sosteneva che durante la sua infanzia avevano un legame così stretto che sembrava "il cordone ombelicale non fosse mai stato tagliato".

Nel frattempo, Eminem sta per diventare nonno, dopo aver annunciato che sua figlia Hailie Jade è in attesa di un bambino, come rivelato in un commovente video pubblicato lo scorso mese. Questo periodo di transizione segna un altro capitolo significativo nella vita del rapper, che continua a conquistare traguardi, come l'inserimento nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022 e il premio come miglior artista hip hop agli MTV EMA del 2024.

