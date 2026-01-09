Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto critica a La volta buona

La cover di “La bambola” firmata Madonna divide lo studio di La volta buona: tra ironia, frecciate sull’età e difese appassionate, l’omaggio a Patty Pravo scatena un confronto acceso e sorprendente.

L’omaggio di Madonna a Patty Pravo con una nuova versione di “La bambola”, celebre brano del 1968, non ha convinto Guillermo Mariotto. Ospite a La volta buona, lo stilista ha liquidato la scelta con un paragone ironico, definendola simile all’uso della panna nella carbonara.

Il giudizio, espresso con tono sorridente ma deciso, ha subito attirato l’attenzione del pubblico in studio. Mariotto ha poi aggiunto una battuta sull’età della popstar americana, che quest’anno compirà 68 anni, commentando con leggerezza ma senza nascondere la propria perplessità.

L’osservazione ha innescato una reazione immediata da parte di Pamela Prati, seduta accanto a lui sul divano del programma. L’attrice lo ha invitato a moderare i toni, difendendo implicitamente la libertà artistica di Madonna.

A rafforzare il botta e risposta è intervenuta Caterina Balivo, ricordando a Mariotto che l’età della cantante è la stessa della sua. La conduttrice ha così riportato il confronto su un piano più equilibrato, sottolineando l’inutilità di certi confronti anagrafici.

Lo stilista, senza arretrare, ha chiuso il discorso con una frase destinata a far discutere: per lui, ogni età avrebbe il suo momento e il suo spazio. Un’uscita che ha confermato la sua posizione critica sull’interpretazione di La bambola firmata dalla popstar.