Selvaggia Lucarelli difende Guillermo Mariotto dopo le polemiche a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli ha preso posizione in difesa di Guillermo Mariotto, suo collega a "Ballando con le Stelle", in seguito alle accuse di presunte molestie nei confronti di un ballerino durante una recente puntata del programma. In un video circolato online, si vede Mariotto toccare accidentalmente le parti intime di un ballerino mentre cercava supporto per alzarsi. La senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, ha definito l'episodio una "vera e propria molestia sul luogo di lavoro" e ha sollecitato la Rai a prendere provvedimenti.

Lucarelli ha espresso la sua opinione attraverso i social media, affermando: "Va bene tutto, ma dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede".Anche Fabio Canino, altro membro della giuria, ha difeso Mariotto, dichiarando: "Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c'è alle sue spalle".

La conduttrice del programma, Milly Carlucci, ha minimizzato l'accaduto, spiegando che Mariotto aveva perso l'equilibrio e che il ballerino coinvolto non si era nemmeno accorto dell'incidente. Nonostante ciò, il gesto ha suscitato un acceso dibattito pubblico, con richieste di chiarimenti e possibili sanzioni.

Inoltre, durante la stessa puntata, Mariotto ha lasciato improvvisamente lo studio senza fornire spiegazioni, alimentando ulteriori polemiche. La produzione ha successivamente comunicato che l'uscita era dovuta a un malore causato da forte stress. Lucarelli ha commentato l'episodio, descrivendo Mariotto come "eccentrico e imprevedibile" e sottolineando che tali comportamenti fanno parte del suo carattere.

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2025 - Selvaggia Lucarelli potrebbe affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Dopofestival di Sanremo 2025. L'indiscrezione, lanciata da Rossella Erra durante il programma "Citofonare Rai2", è stata considerata attendibile da fonti vicine all'organizzazione del Festival, consultate dall'Adnkronos.

Selvaggia Lucarelli chiarisce: Angelo Madonia fuori da Ballando, ma non per colpa mia - Selvaggia Lucarelli ha smentito le voci secondo cui l'uscita di Angelo Madonia da "Ballando con le Stelle" sarebbe stata causata da un loro scontro in trasmissione. In una dichiarazione, la giurata ha affermato: "No, Angelo Madonia non è uscito da 'Ballando con le Stelle' perché ha risposto a me".

Scaletta Domenica In: Carlo Verdone e Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti di oggi - Oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 14:00 su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi Fabrizio Frizzi. La trasmissione offrirà un ricco parterre di ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e della musica.