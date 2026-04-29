Maneskin di nuovo insieme a Roma, la cena per Victoria riaccende le voci su una reunion

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I Maneskin si sono ritrovati a Roma per il compleanno di Victoria De Angelis e la cena insieme ha riacceso le voci su un possibile ritorno della band, dopo mesi di percorsi artistici separati.

Maneskin di nuovo insieme a Roma, la cena per Victoria riaccende le voci su una reunion

I quattro membri dei Måneskin si sono rivisti a Roma la sera del 27 aprile, seduti allo stesso tavolo dopo mesi trascorsi su strade diverse. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno scelto il ristorante Il Tulipano Nero per una cena che non è passata inosservata. L’occasione era il compleanno di Victoria De Angelis, che il giorno successivo ha compiuto 26 anni. Una ricorrenza privata, ma sufficiente a riportare insieme il gruppo e a far scattare immediatamente l’attenzione dei fan, che hanno iniziato a parlare di un possibile riavvicinamento artistico. All’esterno del locale, diversi presenti hanno riconosciuto i quattro musicisti. In rete circola un video in cui si sentono le loro voci mentre si intrattengono con chi li attendeva fuori. Damiano ed Ethan si sono fermati per alcune foto, confermando la presenza del gruppo al completo. Negli ultimi mesi, ciascuno aveva intrapreso progetti individuali. Victoria si è dedicata alla carriera da DJ nei club internazionali, Thomas ha lavorato a nuove collaborazioni musicali, mentre Ethan ha mantenuto un profilo più riservato. Damiano, tra musica e impegni personali, ha portato avanti il suo percorso solista. Nonostante le attività separate, il legame tra i quattro non sembra essersi mai interrotto. La cena romana ha alimentato nuove ipotesi, anche perché negli ambienti della musica circolano voci su possibili sviluppi futuri. Tra queste, torna a farsi strada l’idea di un ritorno sul palco dell’Ariston. Un’eventuale partecipazione dei Måneskin al prossimo Festival di Sanremo rappresenterebbe un passaggio simbolico, considerando il ruolo che quella vittoria ha avuto nella loro affermazione internazionale.

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