Can Yaman e Lorena Ramiro insieme a Madrid: cena pubblica e voci su una nuova frequentazione

La vita privata di Can Yaman torna a far parlare mentre l’attore è impegnato tra nuovi set e appuntamenti televisivi. Dalla Spagna arrivano immagini che lo ritraggono a cena con una giovane influencer e una possibile nuova frequentazione.

Il nome di Can Yaman torna al centro della cronaca rosa a pochi giorni dalla sua presenza sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata di Sanremo. Questa volta i riflettori non sono puntati sul lavoro, ma su una cena che non è passata inosservata.

L’attore turco è stato fotografato a Madrid insieme all’influencer spagnola Lorena Ramiro. I due sono stati visti seduti allo stesso tavolo in un ristorante molto frequentato, all’interno dell’hotel in cui Yaman soggiorna durante il periodo di lavoro in Spagna.

Dopo la fine della relazione con la DJ Sara Bluma, Yaman si è trasferito stabilmente a Madrid per le riprese di un film e di una serie televisiva. Proprio nella capitale spagnola sarebbe avvenuto l’incontro con la giovane influencer, immortalato da alcuni presenti e poi rilanciato sui social.

Secondo quanto raccontato dal giornalista che ha diffuso le immagini, la cena si sarebbe svolta in una zona del locale ben visibile, senza particolari accorgimenti per evitare sguardi indiscreti. Uno scenario che ha fatto rapidamente il giro del web, soprattutto in Spagna.

L’attenzione mediatica ha avuto conseguenze dirette su Lorena Ramiro, 22 anni, già nota per una passata relazione con il calciatore del Barcellona Pedri. Dopo la diffusione delle foto, l’influencer ha ricevuto insulti e minacce, spingendola a intervenire pubblicamente.

In un video pubblicato su TikTok, Ramiro ha respinto le accuse e difeso la propria libertà personale. Ha spiegato di essere single e di essere uscita semplicemente a cena, senza vedere nulla di cui doversi giustificare.

Nel suo sfogo, la giovane ha anche lasciato intendere che l’incontro con l’attore sia stato piacevole. Ha parlato di una serata divertente e ha ammesso di aver accettato l’invito senza esitazioni, sottolineando di non aver fatto nulla di sbagliato.