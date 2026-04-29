Guido Catilino muore a 18 anni, travolto dall'auto a Sant'Angelo a Cupolo

Guido Catilino è morto a 18 anni a Sant’Angelo a Cupolo, travolto dalla sua Fiat 500 L dopo che l’auto si è mossa in salita mentre caricava alcuni bagagli.

Guido Catilino, 18 anni, residente a San Martino Valle Caudina, è morto ieri mattina in località Perrillo, nel territorio di Sant’Angelo a Cupolo. Il giovane è stato schiacciato dalla sua Fiat 500 L, che era parcheggiata in salita e si sarebbe messa improvvisamente in movimento.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era arrivato sul posto per prendere una terza amica. In auto con lui c’erano già due ragazze spagnole impegnate in un progetto Erasmus. Guido era sceso dal veicolo per sistemare alcuni bagagli quando la vettura ha iniziato a muoversi.

Il diciottenne avrebbe provato a fermare l’auto, ma è rimasto travolto. La scena si è consumata davanti alle giovani che erano con lui e che hanno assistito al dramma. Per Guido Catilino non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica. Dopo gli accertamenti, la salma è stata affidata ai familiari.