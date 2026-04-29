Mare Fuori 6 debutta su Rai 2, nuovi episodi e tensioni nell'IPM tra vendette e segreti

Mare Fuori torna su Rai 2 con la sesta stagione, la nuova trama riparte dall’attentato a Rosa Ricci e dalle tensioni nel carcere minorile di Napoli con nuovi personaggi pronti a cambiare gli equilibri.

La sesta stagione di Mare Fuori arriva in prima serata su Rai 2 dopo diversi rinvii, con i primi due episodi già disponibili in streaming. La serie, ambientata nell’istituto penale minorile di Napoli, riprende le storie dei giovani detenuti alle prese con scelte difficili e legami che oscillano tra criminalità e desiderio di riscatto.

Al centro della nuova trama c’è ancora Rosa Ricci, figlia del boss don Salvatore, sopravvissuta a un attentato che apre nuovi scenari. Intorno a lei si muovono rivalità interne e conflitti familiari, mentre il clan Di Salvo continua a esercitare pressione. L’arrivo di tre sorelle ambiziose, legate a Carmela, sconvolge gli equilibri dell’IPM e accende nuove tensioni.

Tra i nuovi volti spicca Stella, ragazza di buona famiglia interpretata da Virginia Bocelli, finita in carcere dopo un grave errore. Insieme a lei entra anche una giovane detenuta straniera dal passato poco chiaro. Nel frattempo, gli altri ragazzi affrontano le conseguenze delle proprie azioni, tra relazioni complicate e tentativi di costruire un futuro diverso lontano dalla violenza.

Nel primo episodio, Simone e Carmela si incontrano in ospedale mentre cercano notizie su Rosa e Tommaso. All’interno dell’IPM cresce la tensione su chi abbia tentato di uccidere Rosa, mentre Simone prende il controllo del clan, trovando però opposizione. Sofia vive con angoscia la fuga della figlia, mentre Cucciolo e Micciarella temono per la sorte della madre. Anche i rapporti personali si complicano, con Dobermann deciso a riconquistare Sonia e il legame tra Massimo e Maria sempre più intenso.

Nel secondo episodio, Rosa e Tommaso si confrontano su quanto accaduto e emergono sospetti sull’identità del responsabile dell’agguato. Simone, durante un’udienza, incontra qualcuno in segreto. Massimo prova a convincere Rosa a cambiare strada, mentre Alina e Pino si trovano ad affrontare una situazione che mette a rischio il loro rapporto. Angelo, intanto, riflette sulle conseguenze della scelta di proteggere la sorella.